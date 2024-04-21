"تبادل رسائل فقط".. إيران تنفي وجود مفاوضات مباشرة مع أمريكا

نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن مصدر، وصفته بالمطلع، نفيه وجود مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن المفاوضات لا تزال قائمة عن طريق تبادل الرسائل.

وقال المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته؛ رداً على تقارير تحدثت عن مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن: "هذه مزاعم، ولا توجد مفاوضات مباشرة بين إيران وأمريكا، وتبادل الرسائل مستمر فقط ضمن الإطار المحدد".

وأضاف: "يتابع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين في الملف النووي، علي باقري كني، مفاوضات رفع العقوبات مع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي".

وأشار إلى أنه "في الآونة الأخيرة تحدثت بعض وسائل الإعلام من خلال نشر أخبار كاذبة أن إيران تتفاوض بشكل مباشر مع الجانب الأمريكي، وقد طرأت بعض التغييرات في آليات التفاوض".

وتعثرت كل المحاولات الإيرانية لإحياء المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني مع الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن، بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وتصاعدت العقوبات على طهران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، في حين أقدمت إيران على تقليص التزاماتها فيه من خلال زيادة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 بالمائة، والحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية.