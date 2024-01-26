موسكو وكييف "مهتمتان" بمواصلة تبادل الأسرى
أبدت أوكرانيا استعدادها لمواصلة تبادل الأسرى مع روسيا، وأكدت اهتمامها بمواصلة هذه العملية، بعد تحطم طائرة روسية يوم الأربعاء ومقتل 65 من أسرى الحرب الأوكرانيين، الذين كانوا على متنها لإجراء عملية تبادل.
وأكد أندريه يوسوف، ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، الخميس، رغبة بلاده في مواصلة عمليات تبادل الأسرى مع روسيا.
وفي موسكو، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما ندريه كارتابولوف، في تعليقه على احتمالات تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا بعد اتهامات وزارة الدفاع الروسية للقوات الأوكرانية بإسقاط طائرة الأسرى في منطقة بيلغورود الحدودية، إن روسيا لا يمكنها التخلي عن رجالها، لذلك سوف تتحدث "حتى مع الشيطان".
وأضاف كارتابولوف، ردا على سؤال عما إذا كان تبادل الأسرى سيستمر بعد تحطم الطائرة الروسية "سنواصل العمل، بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، لضمان استمرار هذه التبادلات. لكن هذه عملية يجب أن يشارك فيها الطرفان؛ أوكرانيا مهتمة بإعادة المدافعين عنها. يمكننا تسليم الأسرى لدينا وسنقوم بذلك مقابل إطلاق سراح أسرانا".
وتتهم روسيا القوات الأوكرانية بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 فوق منطقة بيلغورود سوم 24 يناير الجاري، كانت تقل 65 سجينًا أوكرانيًا لتبادلهم.
وتوفي جميع السجناء الذين كانوا على متنها، بالإضافة إلى ستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن كييف كانت على علم بالنقل الوشيك للسجناء، وكان من المفترض أن تتم عملية التبادل يوم الأربعاء.