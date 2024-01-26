موسكو وكييف "مهتمتان" بمواصلة تبادل الأسرى

أبدت أوكرانيا استعدادها لمواصلة تبادل الأسرى مع روسيا، وأكدت اهتمامها بمواصلة هذه العملية، بعد تحطم طائرة روسية يوم الأربعاء ومقتل 65 من أسرى الحرب الأوكرانيين، الذين كانوا على متنها لإجراء عملية تبادل.

وأكد أندريه يوسوف، ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، الخميس، رغبة بلاده في مواصلة عمليات تبادل الأسرى مع روسيا.

وفي موسكو، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما ندريه كارتابولوف، في تعليقه على احتمالات تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا بعد اتهامات وزارة الدفاع الروسية للقوات الأوكرانية بإسقاط طائرة الأسرى في منطقة بيلغورود الحدودية، إن روسيا لا يمكنها التخلي عن رجالها، لذلك سوف تتحدث "حتى مع الشيطان".