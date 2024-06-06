الاتحاد الأفريقي ينتقد الواقع السياسي والأمني في 5 من دول القارة

عبّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن قلقه من تدهور الأمن في منطقة الساحل، وذلك في منحى مغاير لتصريحاته المؤيدة للأنظمة القائمة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث اجتمع المجلس لمناقشة حالة الدول الخمس في القارة التي تمر بمرحلة انتقالية في أعقاب الانقلابات العسكرية، وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا والغابون.

وقال في بيان له، إن المخاوف بشأن "تقلص الفضاء السياسي والمدني وتدهور الأمن"، تدعو إلى الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، منتقدًا استراتيجية الشراكة القُطرية بشدة، لا سيما بالنسبة لدول تحالف دول الساحل.

إعادة النظر في قرارات 3 دول

كما طالبت الهيئة 3 دول هي، مالي والنيجر وبوركينافاسو، بـ"إعادة النظر في قرارها" بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الإقليمي، فيما تتزايد المخاوف بشأن تقييد حريات التعبير والرأي والهجمات على وسائل الإعلام في تلك البلدان.

وبالنسبة لمالي، استنكر مجلس الأمن الأفريقي غياب الشمولية في الحوار الوطني المالي، ودعا السلطات الانتقالية إلى احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الميثاق الحالي وخارطة الطريق والجدول الزمني.

ويأتي ذلك بعد تمديد الفترة الانتقالية الحالية إلى 5 سنوات أخرى، كإحدى التوصيات الناتجة عن الحوار الداخلي، فيما استنكر المجلس استمرار تعليق الأنشطة السياسية للأحزاب والجمعيات في مالي.

خارطة طريق

وبالنسبة لبوركينا فاسو، تم تمديد الفترة الانتقالية حتى عام 2029، في حين دعا المجلس النيجر إلى "وضع خارطة طريق واقعية للمرحلة الانتقالية" بدعم من الاتحاد الأفريقي، وطالب مرة أخرى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم، فضلا عن المعتقلين الآخرين.

كما تناول مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حالتي غينيا والغابون. وفيما يتعلق بغينيا، حث السلطات على العمل مع "جميع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني من أجل التنفيذ الكامل لخارطة الطريق الانتقالية ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها".