على وقع التوتر.. إيران تترقب زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأضاف إسلامي "لقد ذكرت دائمًا بوضوح أن تقارير غروسي المقدمة إلى مجلس المحافظين ومجلس الأمن الدولي تتكون من جزأين، جزء حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والجزء الآخر حول الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي".

وأشار إسلامي إلى أن "هناك مراقبة مستمرة فضلًا عن تركيب كاميرات الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية وبالإضافة إلى ذلك، فإن مفتشي الوكالة يتمركزون ويسافرون أيضًا".

منوهًا إلى أن "إيران لن تقبل بأي نشاط نووي من شأنه تقويض التعامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي يوم الأحد الماضي، أي بعد يوم واحد من الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار التي شنها الحرس الثوري الإيراني، أعلنت طهران أنها أغلقت منشآتها النووية بسبب "اعتبارات أمنية"، لكن يوم الثلاثاء، عاد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية.

وفي إشارة إلى تصاعد التوترات في المنطقة، قال غروسي في مقابلته مع قناة "سي أن أن" الإخبارية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد أن استهداف المنشآت النووية في أوقات الصراع يمكن أن يكون عملًا مغريًا، مؤكدًا أن هذا "خطأ فادح وستكون له عواقب وخيمة للغاية".

وأضاف المدير العام للوكالة أنه على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن إسرائيل أو أي دولة أخرى تخطط لاستهداف المنشآت النووية، إلا أن الوكالة في حالة تأهب وطالب الأطراف المعنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.