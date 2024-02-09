نقل صلاح عبدالسلام المتهم بهجمات باريس من بلجيكا إلى فرنسا

نقلت السلطات الفرنسية المتهم الرئيسي بهجمات باريس الدامية 2015، من سجنه في بلجيكا ليستكمل عقوبته في فرنسا.

واقتيد صلاح عبد السلام، المتهم الرئيسي على قيد الحياة، من سجنه البلجيكي يوم الأربعاء لتسليمه إلى فرنسا، في ختام معركة قانونية مريرة، بين بروكسل وباريس، لأن المتهم أراد أن يقضي عقوبته في بلجيكا.

وتوصلت المحاكم البلجيكية والفرنسية إلى اتفاق، لنقل صلاح إلى سجن ريو في منطقة "سيين إت مارن"، وهو سجن فائق الأمان، بحسب إذاعة "يورب1" الفرنسية.

أما عن ظروف الاحتجاز الجديدة لصلاح عبد السلام فهي نفسها تقريبًا التي كانت موجودة قبل ثلاث سنوات، قبل نقله إلى بلجيكا لمحاكمة هجمات بروكسل.