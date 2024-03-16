مئات المفقودين الإسرائيليين.. ظاهرة تزداد غموضاً من دون إجابة

يلف الغموض مصير مئات الإسرائيليين المفقودين، بعد أن فشلت السلطات المعنية في توفير إجابة بشأن ملابسات تلك الظاهرة.

وتشير الأرقام إلى أن قرابة 600 إسرائيلي لديهم سجلات في الشرطة كمفقودين، وبعضهم فُقِد عقب الحرب الدائرة حاليًا.

ونشر موقع "واللا" العبري تحقيقًا، مساء الجمعة، أكد فيه أن "المتوسط السنوي لأعداد المفقودين يبلغ بين 15 إلى 20 إسرائيليا، وأن آخر تلك القضايا تتعلق بالطفلة هايمانوت كاساو (9 سنوات)، التي اختفى أثرها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وأعلنت الوكالة اليهودية جائزة قدرها 100 ألف شيكل لمن يدلي بمعلومات عنها.

وتساءل الموقع عما إذا "كانت الأرض ابتلعت 600 إسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، في وقت فشل فيه المحققون في حل اللغز.

مكتب التحقيقات الفيدرالي

وبرهن الموقع على مدى تعقيد تلك الظاهرة، ضاربًا مثالا على سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، تدعى نوغا يتسحاق، بدأ البحث عنها منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وحتى الآن لم يعثر المحققون على أثرها، منذ أن شوهدت للمرة الأخيرة في تل أبيب.

ويتهم والدها، ويدعى رون، الأجهزة المعنية بالتراخي في عمليات البحث، وقال للموقع إنه "كان يتعين على الشرطة بذل المزيد من الجهود".

وتساءل عن أسباب عدم تفريغ المشاهد التي التقطت من كاميرات المراقبة وتقفي أثرها، انطلاقًا من نقطة ظهورها الأخيرة.

واضطر والدها لاستئجار خدمات مكتب تحقيقات خاص، للحد الذي دفعه لمخاطبة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).