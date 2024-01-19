قرار روسي يهدد بحرمان البريطانيين من طبق شعبي

تستعد روسيا لإنهاء اتفاقية تاريخية مع بريطانيا، كانت تسمح للصيادين البريطانيين بالصيد في مياه بحر بارنتس، ردًّا على العقوبات التي فرضتها لندن على موسكو مؤخراً، وهو أمر يهدد الطبق الشعبي في المملكة المتحدة.

وينتظر قرار الحظر على الصيد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن تنهي الحكومة الروسية دراسة القانون المقدم من قبل الدوما، إذ تعكف الخارجية الروسية ووزارة الزراعة على دراسته.

وكشف موقع "ازفيستا" الإخباري الروسي، أن الحكومة عازمة على الانتهاء من دراسة القرار وتأثيراته قريبًا.

ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية، أرتيم فيداتوف، في حديث لـ"إرم نيوز" أن "القرار لن يكون له عواقب اقتصادية كبيرة على موسكو"، مضيفا: "يبدو أن السلطات الروسية عازمة على إصدار الحظر، وهو رد طبيعي على قرار بريطانيا فرض تعرفة إضافية بنسبة 35% على استيراد المواد الروسية".