العيون تتعلق بالمسيّرة التركية "أكينجي" خلال بحثها عن طائرة رئيسي

تتعلق عيون العالم بالطائرة التركية المسيّرة "أكينجي"، التي دخلت المجال الجوي الإيراني وتحوم حالياً في سماء "تبريز" الإيرانية، ضمن جهود البحث عن طائرة الرئيس الإيراني المفقودة.

وتحاول "أكينجي"، وهي قادرة على البقاء في الاجواء لمدة 24 ساعة دون الحاجة إلى التزود بالوقود، رصد إشارات من موقع هبوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتمتلك المسيّرة التركية منظاراً ليلياً وكاميرات رؤية ليلية، وترصد المنطقة وسط حالة جوية صعبة تشهد كثافة كبيرة للغيوم والضباب، وهو ما يجعل هناك محدودية في قراءة بيانات الصور التي يتم التقاطها، وفق خبراء.

وتبث "أكينجي" صورة تلفزيونية آنية لمحطات الاستقبال الأرضية، باللونين الأبيض والأسود، وهو ما يجعل من الصعوبة قراءة الصورة عبر الضباب والغيوم.

وأكد خبراء أنه إذا كانت هناك إمكانية للتصوير الحراري فقد يكون ذلك مساعداً على تحسين جودة الصورة المطلوبة للوصول لموقع الرئيس الإيراني.

وقالت السلطات الإيرانية في أول تعليق على ما بثته الطائرة المسيّرة التركية، إنه "لا يمكن رؤية أي شيء سوى الضباب والغيوم".