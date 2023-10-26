فرنسا ترسل حاملة طائرات هليكوبتر لدعم مستشفيات غزة

توجهت سفينة الهجوم الفرنسية "تونير"، اليوم الخميس، إلى شرق البحر المتوسط لدعم المستشفيات التي تكافح من أجل التعامل مع العدد الكبير من ضحايا الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، مع قرب نفاد الوقود والإمدادات الطبية.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيرسل حاملة طائرات الهليكوبتر لمساعدة سكان غزة في الحصول على الأدوية والرعاية.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، إن دور السفينة الحربية، التي يبلغ طولها 199 مترًا، يتعلق بالدعم الإنساني، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك يعني توصيل إمدادات طبية إلى غزة، أو علاج المصابين الفلسطينيين على متنها.