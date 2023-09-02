إسرائيل.. اتهامات تالي غوتليف للجيش والشاباك تثير غضب حكومة نتنياهو

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن تصريحات عضوة الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليف الأخيرة تجاه الجيش والأجهزة الأمنية أحدثت شرخا بين أعضاء الائتلاف الحكومي.

وكانت غوتليف قد هاجمت أمس الجمعة المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في بيان لها قائلة إن "الشاباك والجيش الإسرائيلي يعملان لصالح الإرهابيين والسجناء الأمنيين، حسب زعمها".

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" أن تصريحات غوتليف هي بمثابة تأييد ودعم لتصريحات وقرارات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الأخيرة بشأن تقليص زيارات عائلات السجناء الأمنيين.

وأدان أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي بيان عضوة الكنيست تالي غوتليف.