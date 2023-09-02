إسرائيل.. اتهامات تالي غوتليف للجيش والشاباك تثير غضب حكومة نتنياهو
ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن تصريحات عضوة الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليف الأخيرة تجاه الجيش والأجهزة الأمنية أحدثت شرخا بين أعضاء الائتلاف الحكومي.
وكانت غوتليف قد هاجمت أمس الجمعة المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في بيان لها قائلة إن "الشاباك والجيش الإسرائيلي يعملان لصالح الإرهابيين والسجناء الأمنيين، حسب زعمها".
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" أن تصريحات غوتليف هي بمثابة تأييد ودعم لتصريحات وقرارات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الأخيرة بشأن تقليص زيارات عائلات السجناء الأمنيين.
وأدان أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي بيان عضوة الكنيست تالي غوتليف.
ورد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مدافعا عن الجيش والقوات الأمنية بالطلب من غوتليف تقديم اعتذار عن اتهاماتها في أسرع وقت.
وقال غالانت إن "الجيش الإسرائيلي والشاباك هما أدوات الحماية التي تمنح الحياة لدولة إسرائيل ومواطنيها (..) تصريحات خطيرة من هذا النوع تعادل الدوس على علم الدولة".
ووفقا لـ "إسرائيل اليوم"، فقد أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحات عضوة الكنيست تالي غوتليف.
وقال نتنياهو إنه "تصريح مشين لعضوة الكنيست غوتليف. الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن الأخرى تعمل ليل نهار لحماية أمن إسرائيل ومهاجمة الإرهابيين".
وأضاف: "القوات الأمنية تمكنت من القضاء على أكثر من 160 إرهابيا واعتقال أكثر من 1500 منذ بداية العام (..) بالأمس أجريت تقييماً للوضع الأمني مع وزير الدفاع غالانت ورؤساء الأجهزة الأمنية، والجميع يعملون في خط موحد وبمسؤولية وحذر من أجل حماية أمن إسرائيل ومواطنيها".
المصدر: صحيفة "إسرائيل اليوم"