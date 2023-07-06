بينهم نساء وأطفال.. وفاة 16 شخصاً في جوهانسبرغ بتسرب غاز

أعلن في جنوب أفريقيا، يوم الأربعاء، عن وفاة 16 شخصاً على الأقل في منطقة سكنية عشوائية بالقرب من ضاحية "بوكسبرج" شرقي "جوهانسبرج"، بسبب ما يشتبه بأنه تسريب غاز.

وقال بانيازا ليسوفي رئيس وزراء مقاطعة "خاوتنج" في جنوب أفريقيا أثناء زيارة لموقع الحادث، أن التحقيقات جارية لتحديد نوع الغاز، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع ليسوفي قائلاً: "16 هو العدد الذي تم التحقق منه" وذلك في تصحيح للرقم السابق المعلن وهو 24 وفاة.

وأضاف ليسوفي أن "الجثث متناثرة في المنطقة، وأن أصغر الضحايا يبلغ من العمر عاماً واحداً".

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن تسريب الغاز ربما كان متصلاً بأنشطة تعدين غير قانونية.