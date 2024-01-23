كوريا الشمالية تقرع طبول الحرب.. هل يفعلها كيم؟

رغم المؤشرات المقلقة، هناك من يعتقد أن هدف كيم جونغ اون ليس الحرب مع كوريا الجنوبية الني تربطها معاهدة تحالف مع واشنطن، بل دفع الأمريكيين الى القبول بكوريا الشمالية كقوة نووية والدخول معها في مفاوضات الحد من التسلح.

ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن "كوريا الشمالية تدرك حدود قدراتها العسكرية، وهي مهتمة أكثر بكسب تنازلات وتخفيف وطأة العقوبات الدولية عليها، لذلك تلجأ للتلويح بالتهديدات العسكرية للحصول على ما تريد، ولن تذهب كوريا الشمالية للحرب، إلا في حالة واحدة، وهي تعرض البلاد لهجوم عسكري".

ونوهت الصحيفة إلى أن "الاستفزازات التي تقوم بها كوريا الشمالية، تأتي في توقيت استراتيجي حيث تشهد كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إجراء انتخابات مهمة هذا العام. فمن المعروف تاريخيا أن بيونغ يانغ، تتعمد زعزعة استقرار أعدائها خلال اللحظات السياسية الحساسة".

وتطرقت إلى "التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ومدى تأثير الدعم الروسي على سلوك كيم جونغ أون وشعوره بالثقة المفرطة التي قد تدفعه ربما إلى مغامرة غير مدروسة تقود إلى حرب ليست متوقعة".

وفي حين تتزايد المخاوف بشأن المغامرات العسكرية التي تقوم بها كوريا الشمالية، فإن الصين، الملتزمة بمعاهدة 1961 مع كوريا الشمالية، ربما يكون لها دور مهم في الحد من التصعيد، ومع ذلك، فقد حثت الولايات المتحدة، الصين، منذ فترة طويلة على كبح جماح كوريا الشمالية، بينما يرى مراقبون أن الحرب في شبه الجزيرة الكورية، ستكون كارثية بالنسبة للصين، إذ ستقوض عقودا من السلام والنمو غير المسبوق في شرق آسيا".

وخلصت الصحيفة إلى أن "المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب، وسط مخاوف بشأن المغامرات العسكرية المحتملة لكوريا الشمالية، في حين يشكل الدور الذي تلعبه الصين أهمية بالغة لتحقيق الاستقرار الإقليمي".