لحين إرسال دفاعات أمريكية.. إسرائيل ترجئ الهجوم البري على غزة

وافقت إسرائيل على إرجاء الهجوم البري على غزة حتى يتسنى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية للمنطقة سريعًا، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وكان تقرير إخباري قد قال إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نجحت في إبطاء عملية التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير سابق لها، أن "بايدن وكبار مستشاريه الدبلوماسيين والعسكريين قاموا، في الأيام التي تلت غزو حماس، بالموازنة بين الدعم الذي لا هوادة فيه لإسرائيل، وبين القلق بشأن المدنيين في غزة، والسيناريو الأسوأ المتمثل في صراع أوسع في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن "الهدف الرئيس لرحلة بايدن إلى إسرائيل كان منحها مزيدًا من الوقت للتفكير بشكل كافٍ في خيارات وتداعيات ما بعد الهجوم البري، بحسب أحد المسؤولين الأمريكيين".