بوتين يفجّر "مفاجأة" بشأن حادثة مقتل الرئيس الإيراني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الطائرتين اللتين كانتا ترافقان طائرة نظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي خلال رحلته الأخيرة، كانتا روسيتي الصنع.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في مينسك الجمعة، بحضور رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن "مرافقي رئيسي، استخدموا مروحيّتين روسيتين كانتا تحلقان مع مروحيته في المنطقة نفسها والتوقيت ذاته".

وأضاف بوتين: "مرافقوه أكملوا رحلتهم على متن طائرتي هليكوبتر روسيّتين، في الظروف نفسها، وفي المسار نفسه، ووصلوا دون أي مشاكل".

واستفسر لوكاشينكو بدوره، ما إذا حلّقت الطائرتان في الظروف ذاتها، ليؤكد له بوتين ذلك.