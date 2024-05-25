بوتين يفجّر "مفاجأة" بشأن حادثة مقتل الرئيس الإيراني
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الطائرتين اللتين كانتا ترافقان طائرة نظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي خلال رحلته الأخيرة، كانتا روسيتي الصنع.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في مينسك الجمعة، بحضور رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن "مرافقي رئيسي، استخدموا مروحيّتين روسيتين كانتا تحلقان مع مروحيته في المنطقة نفسها والتوقيت ذاته".
وأضاف بوتين: "مرافقوه أكملوا رحلتهم على متن طائرتي هليكوبتر روسيّتين، في الظروف نفسها، وفي المسار نفسه، ووصلوا دون أي مشاكل".
واستفسر لوكاشينكو بدوره، ما إذا حلّقت الطائرتان في الظروف ذاتها، ليؤكد له بوتين ذلك.
والإثنين الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل رئيسي ومسؤولين آخرين أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بعد تحطم المروحية في إيران، بينما كانت عائدة من أذربيجان.
والمروحية التي كانت تقل رئيسي، هي "بيل 412" أمريكية الصنع.