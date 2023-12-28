أسئلة عن اختفاء ميلانيا ترامب.. تقرير يكشف التفاصيل

سلطت صحيفة "تيليغراف" البريطانية في تقرير لها، اليوم الخميس، الضوء على اختفاء ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذ بات مكان وجود سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة سرًّا، وفقًا لجيرانها في "بالم بيتش"، حيث كانت تعيش.

وجاء في تقرير الصحيفة: "في حين كانت ميلانيا دائمة الوجود إلى جانب زوجها دونالد ترامب خلال فترة رئاسته، فإن السيدة الأولى نادرًا ما تظهر الآن خارج منتجع العائلة مار-أ-لاغو".

ونقلت الصحيفة عن لورانس ليامر أحد سكان شاطئ النخيل قوله: "لا أحد يعرف مكانها.. إنه مثل اللغز.. بالتأكيد قد انتشر موضوع اختفائها".

واشترى دونالد ترامب منتجع "مار-أ-لاغو" عام 1985 واتخذ من نادي الأعضاء الخاص قاعدة له، وقضى فيه معظم وقته أثناء فترة رئاسته بين 2016 و2020، ومنذ ذلك الحين، أعُتبر هذا المنتجع محل إقامة ترامب الرئيس، كما يُعتقد أن ميلانيا تعيش هناك أيضًا، إذ اعتاد السكان رؤيتها بانتظام حول المنتجع، خاصة في صالة التجميل.

وقال "ليامر" الذي ألَّف أيضًا كتابًا عن المنتجع: "نادرًا ما تخرج ميلانيا من مار أ لاغو، فلديهم حياة غريبة ومعزولة في ذلك المكان"، مشيرًا إلى أن "أعضاء المنتجع أبلغوا عن أنهم شاهدوها أقل بكثير في النادي، رغم أنها وزوجها يعيشان مباشرة قبالة القاعة الرئيسة".