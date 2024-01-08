بابا الفاتيكان: "القصف العشوائي" للمدنيين جريمة حرب

وأعرب البابا عن قلقه إزاء الحرب في غزة، ودعا إلى "وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان".

وفي تعليقات تربط بين الصراعين الكبيرين، قال البابا فرنسيس، إن الحروب الحديثة لا تميز في كثير من الأحيان بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وأضاف أنه لا يوجد صراع لا يفضي بطريقة أو بأخرى إلى "قصف السكان المدنيين عشوائياً".

وتابع قائلاً: "الأحداث في أوكرانيا وغزة خير دليل على ذلك، لا يجب أن ننسى أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي هي جرائم حرب، ولا يكفي فقط التنويه عن الأمر بل يجب منعه أيضاً".

وندد بالهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل، ووصفه بأنه عمل "فظيع" من "الإرهاب والتطرف"، داعياً إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وتحدث في الخطاب أيضا عن الصراعات في أفريقيا وآسيا، وأزمات الهجرة التي تواجهها الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، وتغير المناخ، واضطهاد المسيحيين.