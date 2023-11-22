"لوموند": روسيات يتظاهرن ضد التعبئة العسكرية الطويلة في أوكرانيا

في حركة متنامية بجميع أنحاء روسيا، تخرج النساء إلى الشوارع للمطالبة بعودة أزواجهن وأبنائهن الذين تم تعبئتهم من أجل "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، التي بدأها الرئيس فلاديمير بوتين في الـ24 من فبراير/شباط عام 2022، وفق صحيفة "لوموند".

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الأرقام الرسمية تشير إلى أن نحو 300 ألف فرد تم حشدهم، لكن العدد الفعلي قد يكون أعلى.

ورغم تأكيدهن أنهن لسن ضد "العملية الخاصة"، فإن النساء يطالبن بتوزيع عادل لعبء الحرب، وفق "لوموند".

وبحسب الصحيفة، كانت استجابة الحكومة متباينة، إذ صدرت تعليمات للسلطات المحلية "بالاستماع" و"إيجاد الحلول"، إلا أن النتائج الملموسة كانت محدودة، ورُفضت معظم طلبات تصاريح التظاهر بحجة "معايير مكافحة كورونا"، مشيرة إلى أنه في نوفوسيبيرسك، لم يسفر الاجتماع مع المسؤولين عن نتائج ملموسة؛ ما زاد من تصميم النساء على الاستمرار في جهودهن.

ولفتت "لوموند" إلى تفاقم الشعور بالظلم بعد الكشف عن أن الجنود الذين تم تجنيدهم من السجن، في البداية من قبل مجموعة فاغنر للمرتزقة، ومن ثم الجيش، يقضون ستة أشهر فقط قبل الحصول على عفو رئاسي.