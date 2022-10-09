في سابع اختبار خلال أيام.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

قالت السلطات اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في ساعة مبكرة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي في سابع عملية إطلاق من نوعها تجريها بيونجيانج في غضون أيام، وذلك رغم تنديد واشنطن وطوكيو بتلك التجارب.

وقال وزير الدولة الياباني للدفاع توشيرو إينو للصحفيين إن الصاروخين وصلا إلى ارتفاع 100 كيلومتر وقطعا مسافة 350 كيلومتر. وجرى إطلاق الصاروخ الأول في حوالي الساعة 1:47 صباحا بالتوقيت المحلي (1647 بتوقيت جرينتش) والثاني بعدها بنحو ست دقائق.

وذكر أن الصاروخين وقعا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مشيرا إلى السلطات ما زالت تعمل على تحديد نوع الصاروخين، بما يشمل احتمالية أنهما صاروخان باليستيان أطلقا من غواصة أو اثنتين.

وقال الجيش الأمريكي إنه يتشاور مع الحلفاء والشركاء في أعقاب عملية الإطلاق التي قال إنها تسلط الضوء على "التأثير المزعزع للاستقرار" لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إن تقديراتها خلصت إلى أن عمليات الإطلاق الأخيرة لا تشكل تهديدا للعسكريين الأمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة.

من جانبه، قال جيش كوريا الجنوبية إن الصواريخ الأخيرة التي أطلقتها كوريا الشمالية "استفزاز خطير" يضر بالسلام.

وأضاف الجيش في بيان أنه رصد صاروخين باليستيين خلال الليل قطعا ما يقرب من 350 كيلومتر ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا.

وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا يوم الثلاثاء اختبارا على صاروخها الباليستي الأطول مدى، والذي أطلقته فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات، الأمر الذي دفع السلطات اليابانية إلى تحذير السكان ومطالبتهم بالاحتماء في أماكن حصينة.