قانون تنظيم عمل الشركات العسكرية.. هل تخطط أوكرانيا لإدخال قوات من الناتو؟

يشرع البرلمان الأوكراني في بحث مشروع قانون ينظم عمل "الشركات العسكرية الخاصة"، بهدف تنظيم التشكيلات العسكرية ضمن القانون، وذلك بعد أيام من إقرار قانون التعبئة الذي أثار جدلًا في البلاد.

ويرى خبراء حاورتهم "إرم نيوز"، أن القانون إذا ما تم إقراره، ستكون له أبعاد أوسع من مجرد التنظيم، موضحين أن القرار يمهد "لإدخال قوات أجنبية، وتحديدًا من الناتو، للقتال ضد الجيش الروسي"، فيما رأى آخرون أن الهدف الحقيقي هو "حل أزمة الجنود الذين سيستغني عنهم الجيش في المستقبل، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع".

بوابة لجنود الناتو

ورأى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، دينيس خوتوروف، أن الهدف من وراء القانون هو "تنظيم دخول قوات أجنبية تحت غطاء الشركات العسكرية الخاصة، لاسيما أولئك الذين ينتمون لدول أعضاء في حلف الناتو، وبهذه الطريقة يجدون طريقة لإعفاء الناتو من الصدام المباشر مع القوات الروسية".

وتابع خوتوروف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هناك فيالق مرتزقة في أوكرانيا قدِموا من دول أوروبية عدة، وتحديدًا من بولندا والدول السوفيتية السابقة، وكذلك من فرنسا، لكن هؤلاء هم مرتزقة فعليًا، ولا ينتمون للجيوش النظامية بحسب المعطيات الروسية".