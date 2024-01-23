الكرملين: العواصم الأوروبية تتسابق لإعلان "الخطر الوهمي"

اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، العواصم الأوروبية بـ"خوض سباق لإعلان الخطر الوهمي القادم من روسيا"، على حد وصفه.

جاء ذلك، تعليقا على تصريح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الذي قال فيه، إن "على برلين أن تدرك خطر الصراع العسكري مع روسيا، وتسليح نفسها".

وذكر "بيسكوف" في تصريح للصحفيين، بأن "كل شيء هنا مفهوم تماما، لقد أنفق الأوروبيون الكثير من الأموال على أوكرانيا، وفي وقت من الأوقات، وصف الرئيس الأمريكي ذلك بأنه استثمار في وعي الأمريكيين".