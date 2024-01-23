الكرملين: العواصم الأوروبية تتسابق لإعلان "الخطر الوهمي"
اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، العواصم الأوروبية بـ"خوض سباق لإعلان الخطر الوهمي القادم من روسيا"، على حد وصفه.
جاء ذلك، تعليقا على تصريح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الذي قال فيه، إن "على برلين أن تدرك خطر الصراع العسكري مع روسيا، وتسليح نفسها".
وذكر "بيسكوف" في تصريح للصحفيين، بأن "كل شيء هنا مفهوم تماما، لقد أنفق الأوروبيون الكثير من الأموال على أوكرانيا، وفي وقت من الأوقات، وصف الرئيس الأمريكي ذلك بأنه استثمار في وعي الأمريكيين".
وأوضح بأن "الأوروبيين يفهمون بأن الإنفاق على أوكرانيا استثمار فاشل، وأن تلك الأموال يتم إهدارها"، لكنه قال "إنهم بحاجة إلى ضخ آراء الى الرأي العام بطريقة ما، وإثارة اهتمامهم بشكل مصطنع، واختراع عدو خارجي".
وأشار إلى أن "روسيا الكبيرة كانت دائمًا عدوًّا خارجيًّا مثاليًّا لأوروبا الغربية"، لافتا إلى أن "موسكو سعيدة بالأصوات المتواضعة، القادمة من أوروبا والتي تتحدث رغم الخلافات عن ضرورة الخروج من الوضع الحالي مع أوكرانيا من خلال الحوار، وليس الحرب".