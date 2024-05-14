لقاء خامنئي بقيادي حوثي يثير الجدل (فيديو)
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو لحديث بين المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، ونائب وزير الثقافة التابع لحكومة ميليشيا الحوثي محمد حيدرة، حيث وصف الأخير خامنئي بـ"قائدنا".
ونشر حساب خامنئي الرسمي على "إكس" المقطع مع تعليق: "اليوم، حوار بين نائب وزير الثقافة اليمني الأستاذ محمد حيدرة والإمام الخامنئي في المعرض الدولي الخامس والثلاثين للكتاب في طهران".
وأضاف حساب خامنئي في المنشور: "اليمن حلّ هذا العام كضيف شرفٍ خاصّ على المعرض".
وخلال المقطع يقول حيدرة: "السلام عليكم قايدنا (قائدنا)... كيف أحوالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير، ننقل لكم تحيات السيد عبدالملك من اليمن... يُحبكم ويُسلم عليكم كثيرا كثيرا كثيرا"، ليرد خامنئي: "وعليه السلام كثيرا وكثيرا وكثيرا".
وأردف المسؤول الحوثي قائلًا: "سعدنا بأن تشرفنا برؤية وجهكم الكريم نسأل الله أن يحفظكم ويطيل بعمركم وأن يحرسكم للإسلام... أنتم تدعمون كل العالم الإسلامي... اليمن يكن لكم المحبة كثيرًا... الشعب اليمني يحبكم كثيرًا ويدعو لكم"، ليجيب المرشد الإيراني: "ونحن أيضًا نحب الشعب اليمني الباسل".
وانتشر المقطع بشكل واسع على المنصة وحصد العديد من التعليقات، وخصوصًا في ظل الدعم الإيراني الكبير للحوثيين في اليمن عسكريًّا ولوجستيًّا.