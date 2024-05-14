لقاء خامنئي بقيادي حوثي يثير الجدل (فيديو)

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو لحديث بين المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، ونائب وزير الثقافة التابع لحكومة ميليشيا الحوثي محمد حيدرة، حيث وصف الأخير خامنئي بـ"قائدنا".

ونشر حساب خامنئي الرسمي على "إكس" المقطع مع تعليق: "اليوم، حوار بين نائب وزير الثقافة اليمني الأستاذ محمد حيدرة والإمام الخامنئي في المعرض الدولي الخامس والثلاثين للكتاب في طهران".