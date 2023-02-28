موسكو تكشف عن شرطها لاستئناف المشاركة بمعاهدة "نيو ستارت"

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات لصحيفة إزفستيا اليومية في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، إن موقف الغرب الجماعي بقيادة واشنطن يحتاج إلى تغيير تجاه موسكو.

وأشار بيسكوف، إلى أنه لا يمكن "ضمان أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى"، في إشارة إلى موقف الغرب تجاه الحرب في أوكرانيا ودعمه كييف.

وأعلن الرئيس الروسي، منتصف الشهر الجاري، أن بلاده علقت مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" مع الولايات المتحدة التي تضع قيودًا على الترسانات النووية الاستراتيجية لدى الجانبين.

وقال بوتين إن روسيا ستواصل إيلاء اهتمام متزايد لتعزيز قواتها النووية وستبدأ عمليات تسليم جماعية لصواريخ "زيركون" الفرط صوتية التي تطلق من البحر.