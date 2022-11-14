الكشف عن هوية منفذة تفجير إسطنبول

كشفت السلطات التركية اليوم الاثنين عن هوية المشتبه بها بتنفيذ تفجير تقسيم بإسطنبول الذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وذكرت السلطات أن المشتبه بها "مواطنة سورية تدعى أحلام البشير. وهي عضو في حزب العمال الكردستاني وقد دخلت إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع".

وقالت الشرطة التركية في بيان إن "المرأة السورية التي نفذت هجوم إسطنبول قالت إنها تلقت تدريبا لدى المسلحين الأكراد".

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال في وقت سابق إن منفذة الهجوم تلقت أوامرها من مدينة كوباني السورية التي يسيطر عليها الأكراد.