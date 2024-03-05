أعلى حصيلة منذ 2015.. إيران تعدم 834 شخصاً العام الماضي

نفّذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 834 شخصاً خلال العام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015، بحسب تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نُشر اليوم الثلاثاء.

وسجّل عدد أحكام الإعدام المنفذة العام الماضي زيادة بنحو 43 بالمئة عن سنة 2022. وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتمّ فيها إعدام أكثر من 800 شخص في إيران، بعد تنفيذ 972 حكما بالإعدام في 2015، بحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس.

وأثارت الموجة الأخيرة من عمليات الإعدام المفاجئة في إيران، احتجاجات واسعة النطاق في البلاد والعالم، ولا تقتصر هذه الاعتراضات على الأحكام المنفذة، أو الأحكام التي يجري تنفيذها، بل يتم التعبير عنها أكثر من أي وقت مضى على أنها معارضة لمبدأ عقوبة الإعدام.

وكانت الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق، أن معدل الإعدامات في إيران هو الأعلى في العالم نسبة لعدد السكان.