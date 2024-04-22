الجيش الأوكراني: روسيا تنفذ "عملية معقدة" وأمامنا فترة صعبة
حذّر رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، الاثنين، من أن الوضع على الجبهة الأوكرانية سيسوء حوالي منتصف مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران.
ورجّح المسؤول العسكري الأوكراني أن تكون "فترة صعبة"، وسط تزايد المخاوف من هجوم روسي جديد.
وقال بودانوف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، رداً على سؤال عن الوضع على الجبهة: "دعونا لا نخوض في الكثير من التفاصيل لكن ستكون هناك فترة صعبة في منتصف مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران ".
وأوضح أن "الجيش الروسي ينفذ عملية معقدة"، الأمر الذي يجعل قوات بلاده تواجه "وضعاً صعباً" في المستقبل القريب، لكنه لن يكون كارثيا.
وأضاف: "لن تكون نهاية العالم خلافاً لما يقوله كثيرون في الوقت الحالي، لكن ستكون هناك مشاكل اعتبارا من منتصف مايو/أيار".
ويمر الجيش الأوكراني بمرحلة حساسة إذ يواجه نقصاً في المجندين الجدد والذخيرة بسبب التأخير الكبير في تسلم المساعدات الغربية ولا سيما الأمريكية، في حين تواصل القوات الروسية التقدم نحو الشرق وتطالب باستمرار بالسيطرة على قرى صغيرة في دونباس.
وسيطرت موسكو في فبراير/شباط على مدينة أفدييفكا المحصنة وتسعى للسيطرة على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية.
وهذه المدينة الواقعة على مرتفع، تبعد أقل من 30 كيلومتراً جنوب شرق "كراماتورسك"، المدينة الرئيسية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية التي تعد مركزاً مهماً للسكك الحديد والخدمات اللوجستية للجيش الأوكراني.