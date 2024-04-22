الجيش الأوكراني: روسيا تنفذ "عملية معقدة" وأمامنا فترة صعبة

حذّر رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، الاثنين، من أن الوضع على الجبهة الأوكرانية سيسوء حوالي منتصف مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران.

ورجّح المسؤول العسكري الأوكراني أن تكون "فترة صعبة"، وسط تزايد المخاوف من هجوم روسي جديد.

وقال بودانوف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، رداً على سؤال عن الوضع على الجبهة: "دعونا لا نخوض في الكثير من التفاصيل لكن ستكون هناك فترة صعبة في منتصف مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران ".

وأوضح أن "الجيش الروسي ينفذ عملية معقدة"، الأمر الذي يجعل قوات بلاده تواجه "وضعاً صعباً" في المستقبل القريب، لكنه لن يكون كارثيا.

وأضاف: "لن تكون نهاية العالم خلافاً لما يقوله كثيرون في الوقت الحالي، لكن ستكون هناك مشاكل اعتبارا من منتصف مايو/أيار".