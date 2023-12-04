هل يستثمر بوتين "حرب غزة" بإنهاك الغرب في أوكرانيا؟

يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استثمار الوضع في الشرق الأوسط وانشغال الغرب بنتائج الصراع هناك لتحقيق اختراق في الحرب المفتوحة مع أوكرانيا وإنهاك الغرب الذي يواجه اتهامات بـ "إهمال" أوكرانيا.

وأكد تقرير نشره موقع "راديو كلاسيك" الإخباري الفرنسي أنّ بوتين الذي قرر للتو تعزيز قوة الجيش الروسي وزيادة الإنفاق على الأسلحة بشكل كبير يفكّر في استثمار السياق الحالي لإنهاك الغرب.

وأمر بوتين مجلس الدوما، المجلس الأدنى في البرلمان الروسي، بالتصويت لصالح زيادة بنسبة 70% في الإنفاق العسكري في القراءة الأولى لمشروع قانون موازنة 2024-2026 كما أطلق حملة لإنعاش معدل المواليد في روسيا، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع للرجال في سن الخامسة عشرة بنحو خمس سنوات، وأخيرا وقّع للتو على مرسوم يأمر بزيادة عدد القوات المسلحة الروسية بنسبة 15%، أو 169372 جندياً إضافيا.