برلين تستضيف قمة ثلاثيّة طارئة حول أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن قادة بولندا وألمانيا وفرنسا سيجتمعون الجمعة في برلين في قمة طارئة مخصصة لأوكرانيا. وفق وكالة "فرانس برس".

وقال توسك، خلال مقابلة مع قناة "تي في بي إنفو" التلفزيونية العامة بُثت مساء الثلاثاء، بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، "سأكون الجمعة في برلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس لمناقشة الوضع".