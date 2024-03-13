برلين تستضيف قمة ثلاثيّة طارئة حول أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن قادة بولندا وألمانيا وفرنسا سيجتمعون الجمعة في برلين في قمة طارئة مخصصة لأوكرانيا. وفق وكالة "فرانس برس".
وقال توسك، خلال مقابلة مع قناة "تي في بي إنفو" التلفزيونية العامة بُثت مساء الثلاثاء، بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، "سأكون الجمعة في برلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس لمناقشة الوضع".
وكان الرئيس بادين حذّر خلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا، وتوسك من أن الخطر الروسي يهدّد أوروبا الشرقية.
وقال بايدن على هامش اللقاء "علينا التحرّك قبل فوات الأوان؛ لأن روسيا لن تتوقف في أوكرانيا، وبإمكان بولندا أن تتذكّر ذلك".