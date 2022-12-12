رئيسة بيرو ستطلب من الكونغرس تقديم موعد الانتخابات لعام 2024

قالت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي، اليوم الاثنين، إنها ستقدم للكونغرس مشروع قانون لإجراء الانتخابات العامة قبل موعدها بعامين في أبريل/ نيسان 2024، وسط توترات في الدولة الواقعة بمنطقة جبال الأنديز بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو.

وأدت بولوارتي اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، بعد عزل الكونغرس لكاستيو واعتقاله بسبب محاولته حل المجلس التشريعي لمنع التصويت على عزله.

وقالت بولوارتي في كلمة للأمة "قررت تقديم مشروع قانون للتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس من أجل تقديم موعد الانتخابات العامة إلى أبريل/ نيسان 2024".

وأضافت أنها ستقدم مشروع القانون في "الأيام المقبلة".