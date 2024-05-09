مسيّرة تستهدف مجمعًا لمعالجة النفط في بشكيريا الروسية

قال راضي خبيروف رئيس جمهورية بشكيريا التي تتمتع بالحكم الذاتي في روسيا الاتحادية على قناته على تطبيق تيليغرام اليوم الخميس، إن مجمع جازبروم نفتخيم سالافات لمعالجة النفط والبتروكيماويات والأسمدة في جمهورية بشكيريا تعرض لهجوم بطائرة مسيرة لكن سير العمل لم يتأثر.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن إدارة خدمات الطوارئ، إن الهجوم بطائرة مسيرة ألحق أضرارًا بمبنى محطة الضخ في المجمع الذي يعد واحدًا من أكبر مجمعات معالجة النفط في روسيا، ولم يُصب أحد في الهجوم.

وكثفت أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيرة على منشآت معالجة النفط في روسيا منذ بداية العام.