مصدر عسكري روسي يكشف لـ"إرم نيوز" تطورات المعارك في دونيتسك

قال مصدر عسكري روسي، إن جيش بلاده يقترب من إعلان السيطرة على بلدة باراسكوفيفكا في دونيتسك، وسط عمليات مستمرة بالقرب من المنطقة الفاصلة بين الإقليم ومقاطعة زاباروجيا.

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز" طالبًا عدم الكشف عن هويته: "في بلدة باراسكوفيفكا في دونيتسك يحرز الجيش الروسي تقدمًا كبيرًا ويقترب من إعلان تحرير هذه البلدة، كما تم إحراز تقدم في ستارومايورسكي وفي المزارع الواقعة شرق أوروزايني في المناطق الفاصلة بين دونيتسك و زاباروجيا".

ولفت إلى أن "التقدم في هذه المقاطعة (دونيتسك) مستمر بوتيرة عالية. وقريبًا سنصل إلى دخول بلدة كل يوم حتى السيطرة الكاملة على كل دونيتسك".