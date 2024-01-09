واشنطن تحذر صرب البوسنة من إعلان استقلالهم
حذرت السفارة الأمريكية في سراييفو، الصرب المنضوين في جمهورية البوسنة والهرسك من إعلان استقلالهم في جمهورية تحمل اسم صربسكا، وقالت إن دستور البوسنة والهرسك لا ينص على حق الانفصال.
وأشارت السفارة في بيان إلى أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا جرت محاولات لتغيير هذا العنصر الأساسي في اتفاق دايتون، الذي رعته الولايات المتحدة لوقف الحرب بين العرقيات المختلفة في هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة.
وحلقت اليوم الإثنين طائرتان أمريكيتان من طراز F-16 Fighting Falcons بمهمة تدريبية فوق البوسنة والهرسك، وشاركت أيضًا طائرة KC-135 Stratotanker في المناورات وقامت بالتزود بالوقود فوق أراضي جمهورية صربسكا (جمهورية صربسكا، كيان من البوسنة والهرسك).
وذكرت السفارة الأمريكية في سراييفو، أن هذه الخطوة تُظهر أيضًا التزام واشنطن بضمان السلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك، واستعدادها للتصرف في حالة حدوث محاولات لانفصال أي أراض.
وقالت: "إن هذا التمرين الثنائي هو مثال للتعاون العسكري المتقدم الذي يعزز السلام والأمن في غرب البلقان، ويظهر التزام الولايات المتحدة بضمان السلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك في مواجهة الأعمال الانفصالية المناهضة لاتفاقية دايتون".
وأوضحت أن “الطائرات الأمريكية عادت إلى قاعدتها فور انتهاء المهمة، وإن القدرة على الانتشار السريع والوصول إلى الهدف والعودة إلى القاعدة تظهر قدرة الولايات المتحدة على إظهار القوة في أي مكان وفي أي وقت والعمل مع الحلفاء والشركاء".
وسبق أن حذر رئيس جمهورية صربسكا، ميلوراد دوديك، من استعداده لإعلان استقلال الكيان في حالة قيام الممثل السامي للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، كريستيان شميدت، بمزيد من المحاولات للضغط من أجل سن قوانين تنتهك حقوق صرب البوسنة.
وتحتفل جمهورية صربسكا يوم الثلاثاء في 9 يناير/كانون الثاني من كل عام، بالعيد الوطني.
وأعلنت السلطات البوسنية أن العيد غير دستوري، ودعا شميدت سلطات إنفاذ القانون إلى منع الاحتفالات.