واشنطن تحذر صرب البوسنة من إعلان استقلالهم

حذرت السفارة الأمريكية في سراييفو، الصرب المنضوين في جمهورية البوسنة والهرسك من إعلان استقلالهم في جمهورية تحمل اسم صربسكا، وقالت إن دستور البوسنة والهرسك لا ينص على حق الانفصال.

وأشارت السفارة في بيان إلى أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا جرت محاولات لتغيير هذا العنصر الأساسي في اتفاق دايتون، الذي رعته الولايات المتحدة لوقف الحرب بين العرقيات المختلفة في هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة.

وحلقت اليوم الإثنين طائرتان أمريكيتان من طراز F-16 Fighting Falcons بمهمة تدريبية فوق البوسنة والهرسك، وشاركت أيضًا طائرة KC-135 Stratotanker في المناورات وقامت بالتزود بالوقود فوق أراضي جمهورية صربسكا (جمهورية صربسكا، كيان من البوسنة والهرسك).

وذكرت السفارة الأمريكية في سراييفو، أن هذه الخطوة تُظهر أيضًا التزام واشنطن بضمان السلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك، واستعدادها للتصرف في حالة حدوث محاولات لانفصال أي أراض.

وقالت: "إن هذا التمرين الثنائي هو مثال للتعاون العسكري المتقدم الذي يعزز السلام والأمن في غرب البلقان، ويظهر التزام الولايات المتحدة بضمان السلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك في مواجهة الأعمال الانفصالية المناهضة لاتفاقية دايتون".