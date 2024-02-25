حزب المحافظين البريطاني يقصي نائبا مناهضا للمسلمين

أقصى حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك السبت، النائب لي أندرسون، على خلفية تصريحات عُدّت عنصرية ومعادية للمسلمين. وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضح المصدر أن الإجراء جاء بعد رفض لي أندرسون الاعتذار عن اتهامه رئيس بلدية لندن العمالي صديق خان بأن الإسلاميين يسيطرون عليه.

واشتد الضغط على المحافظين للتصرف حيال لي أندرسون، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الحزب، والذي غالبا ما يثير جدلا، بعد تصريحات أدلى بها مساء الجمعة وأثارت تنديدا واسعا باعتبارها عنصرية ومعادية للإسلام.

ويأتي هذا الجدل في ظل زيادة ملحوظة في الحوادث المرتبطة بمعاداة المسلمين ومعاداة السامية في المملكة المتحدة، وسط استقطاب كبير تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.