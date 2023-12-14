بسبب مشاركة وزراء بازوم في اجتماعها .. النيجر تتهم "إيكواس" بـ"الاستفزاز"

استنكر المجلس العسكري الحاكم في النيجر مشاركة أعضاء الحكومة السابقة للرئيس المخلوع محمد بازوم في قمة "إيكواس" الأخيرة، معتبرًا أن هذا الأمر "استفزازي" ولا يُناسب نيامي.

وفي بيان صحفي، أدان المجلس العسكري في النيجر والحكومة الانتقالية ما سمَّياه "استفزازًا آخر من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" كما نقل موقع "الساحل" الأفريقي اليوم الخميس.

وندّدت السلطات العسكرية في النيجر في البيان الذي نقله التلفزيون الحكومي، بـ"موقف المجموعة التي استدعت، خلال المؤتمر الرابع والستين لرؤساء الدول، كبار الشخصيات السابقة لحكومة محمد بازوم، في حين أنها غير رسمية وموقوفة عن العمل".

وعبّر المجلس الوطني لحماية الوطن والحكومة عن سخطه مما وصفها بالمشاركة غير المفهومة لبعض أعضاء الحكومة المخلوعة في المؤتمر المنعقد في الـ10 من ديسمبر 2023 في أبوجا.