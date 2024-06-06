"لوموند": "تطور غامض" في مواقف اليمين الفرنسي

وصفت صحيفة لوموند الفرنسية التحول في مواقف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا من الاتحاد الأوروبي وروسيا وملفات أخرى بـ "التطور الغامض".

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه على مدار العقد الماضي، نجح الحزب في تجديد صورته ومقترحاته بشكل كبير، موضحة أنه منذ عام 2014، تحول الحزب، بقيادة مارين لوبان أولًا ثم الآن بقيادة جوردان بارديلا، من الموقف الراديكالي المناهض للنظام إلى "نهج أكثر صقلًا".

ورأت الصحيفة أن هذا التطور يتجلى في شعارات الحزب المتغيرة: من "لا لبروكسل، نعم لفرنسا" في عام 2014 إلى "عودة فرنسا، وأوروبا تنتعش" في عام 2024.

وبينت أن تحول الحزب يتضمن تغيير علامته التجارية من الجبهة الوطنية (FN) في عام 2018، وتغييرات استراتيجية في القيادة مع رحيل شخصيات مثل جان ماري لوبان، والانتقال من الخطاب التحريضي إلى برامج أكثر تفصيلًا.

وعلى الرغم من هذه التغييرات، يحتفظ الحزب برؤية سيادية وموقف محافظ بشأن القضايا البيئية، بحسب "لوموند".