المكسيك تحيل اقتحام سفارتها في كيتو إلى "العدل الدولية"
أعلنت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا، يوم الأحد، أن بلادها ستُحيل، يوم الإثنين، على محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قضية اقتحام شرطة الإكوادور لسفارتها في كيتو.
وقالت الوزيرة خلال استقبالها الطاقم الدبلوماسي المكسيكي، الذي غادر الإكوادور "اعتبارًا من غدٍ، سنتوجه إلى محكمة العدل الدولية، حيث سنعرض هذه القضية المحزنة، نعتقد أننا نستطيع كسب القضية سريعًا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
واقتحمت شرطة الإكوادور سفارة المكسيك في كيتو، بهدف اعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق، خورخي غلاس، الذي كان قد لجأ إليها.
ويوم أمس السبت، أعلنت نيكاراغوا، قطع "أي علاقة دبلوماسية" مع الإكوادور.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن حكومة الرئيس دانيال أورتيغا، قولها في بيان: "حيال العمل غير المألوف والمدان، والذي يثير رفضًا لا رجوع عنه، اتخذنا القرار السيادي بقطع أي علاقة دبلوماسية مع حكومة الإكوادور".