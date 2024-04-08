المكسيك تحيل اقتحام سفارتها في كيتو إلى "العدل الدولية"

وقالت الوزيرة خلال استقبالها الطاقم الدبلوماسي المكسيكي، الذي غادر الإكوادور "اعتبارًا من غدٍ، سنتوجه إلى محكمة العدل الدولية، حيث سنعرض هذه القضية المحزنة، نعتقد أننا نستطيع كسب القضية سريعًا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

واقتحمت شرطة الإكوادور سفارة المكسيك في كيتو، بهدف اعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق، خورخي غلاس، الذي كان قد لجأ إليها.