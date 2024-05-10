لإنشاء "منطقة عازلة".. روسيا تبدأ هجوماً برياً في خاركيف

بدأت روسيا هجوماً برياً في منطقة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا حيث تدور معارك بينها وبين قوات كييف، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية الجمعة.

وبحسب "فرانس برس"، قالت الوزارة إنه "عند قرابة الخامسة صباحا (02,00 ت غ)، حاول العدو اختراق خط دفاعنا تحت غطاء من المركبات المدرّعة".

وأكد مصدر عسكري أوكراني رفيع المستوى أن القوات الروسية تقدمت مسافة كيلومتر واحد.

ونقلت "رويترز" عن مصدر عسكري أوكراني كبير أن القوات الروسية شنت هجوما بريا بالمدرعات في وقت مبكر من اليوم الجمعة على منطقة خاركيف وتقدمت كيلومترا واحدا قرب بلدة فوفشانسك التي تقع على الحدود في مسعى لإنشاء منطقة عازلة.

وقال المصدر، الذي ذكرت "رويترز" أنه طلب عدم الكشف عن هويته، إن القوات الروسية تستهدف التقدم لمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات من الحدود الروسية وإن قوات كييف تقاتل للحيلولة دون تقدم موسكو.

ويفتح الهجوم جبهة جديدة للقتال بعد مرور أكثر من عامين على الغزو الروسي الشامل.