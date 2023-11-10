اتفاق "طويل الأمد" بين كازاخستان والصين لتوريد اليورانيوم

أعلنت كازاخستان، الخميس، عن اتفاق طويل الأمد لتوريد اليورانيوم إلى الصين، في وقت تُعزّز هذه الدولة الغنية بالمعدن المشع والموارد في آسيا الوسطى تعاونها مع بكين.

وأبرمت الصفقة بين الشركة الذرية الوطنية "كازاتومبروم" وشركة الصين الوطنية المحدودة لليورانيوم، لتسليم كمية غير محددة من مركز اليورانيوم الطبيعي المركّز الذي يستخدم في الوقود النووي.

وقالت كازاتومبروم في بيان "لا يمكن الكشف عن الكميات وشروط العقد بسبب السرّية والحساسية التجارية".

وأضافت الشركة "هذا العقد مع إحدى شركات الطاقة الصينية الكبرى سيسهم في تلبية حاجة الصين المتزايدة إلى طاقة نظيفة صافية، مع تعزيز العلاقات التاريخية الطويلة الأمد بين البلدين في الصناعة النووية".

وتنتج كازاخستان أكثر من 40 في المئة من اليورانيوم في العالم وتملك احتياطات ضخمة من معادن استراتيجية أخرى.

وتتنافس فرنسا والصين وروسيا وكوريا الجنوبية على بيع أول محطة للطاقة النووية إلى كازاخستان، وسيجرى استفتاء على إنشائها بحلول نهاية العام.