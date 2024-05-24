أرمينيا وأذربيجان تسحبان قواتهما من منطقة حدودية تنازعتا عليها

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مجلس الأمن القومي في أرمينيا قوله الجمعة، إن أرمينيا وأذربيجان تسحبان قواتهما من منطقة تاووش-قازاخ الحدودية التي تنازعت عليها الدولتان من قبل.

واتفقت الدولتان على الخط الحدودي في المنطقة هذا الشهر، بحسب وكالة "رويترز".

والخميس قبل الماضي، أعلنت أرمينيا وأذربيجان أنهما اتفقتا على جزء من ترسيم الحدود المشتركة، وهي مسألة تتسبب بتوتر شديد منذ عقود، في خطوة جديدة نحو إرساء السلام بين البلدين.