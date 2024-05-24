أرمينيا وأذربيجان تسحبان قواتهما من منطقة حدودية تنازعتا عليها
نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مجلس الأمن القومي في أرمينيا قوله الجمعة، إن أرمينيا وأذربيجان تسحبان قواتهما من منطقة تاووش-قازاخ الحدودية التي تنازعت عليها الدولتان من قبل.
واتفقت الدولتان على الخط الحدودي في المنطقة هذا الشهر، بحسب وكالة "رويترز".
والخميس قبل الماضي، أعلنت أرمينيا وأذربيجان أنهما اتفقتا على جزء من ترسيم الحدود المشتركة، وهي مسألة تتسبب بتوتر شديد منذ عقود، في خطوة جديدة نحو إرساء السلام بين البلدين.
وخاض البلدان الواقعان في القوقاز حربَين، في تسعينات القرن الماضي وفي العام 2020، من أجل السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية، ثم شنت باكو هجوما خاطفا في سبتمبر/أيلول 2023 أتاح لها استعادة السيطرة على هذه المنطقة وطرد الانفصاليين الأرمن الذين كانوا يحكمونها منذ ثلاثة عقود.
وتسارعت المفاوضات الثنائية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين البلدين، بحسب "فرانس برس".