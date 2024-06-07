الناتو يجدد تأييده لضرب أوكرانيا العمق الروسي.. وبايدن يعتذر لزيلينسكي

جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، تأكيده أن لأوكرانيا "الحق في ضرب أهداف عسكرية مشروعة في روسيا" في إطار القانون الدولي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الجمعة، وفق ما ذكرت "الأناضول".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن السويد تساهم في الدفاع والأمن الجماعي بطرق مختلفة، وأنها تعمل على إنشاء إطار "جيد وقوي" لدعم الناتو لأوكرانيا.

وفي معرض تقييمه للحرب في أوكرانيا، التي أصبحت مشكلة أمنية للقارة الأوروبية، قال ستولتنبرغ: "كلما كان التزام الناتو طويل الأمد تجاه أوكرانيا أقوى، يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل أسرع".