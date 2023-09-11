موسكو تعلن فوز "حزب بوتين" في الانتخابات بالمناطق التي ضمتها شرق أوكرانيا

أعلنت مفوضية الانتخابات الروسيّة الأحد، فوز حزب "روسيا الموحّدة" (حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، في الانتخابات المحلّية التي أجريت في أربع مناطق أوكرانيّة ضمّتها موسكو، وهو اقتراع رفضته كييف.

وقال مسؤولون عيّنتهم روسيا، وكذلك مفوضية الانتخابات، إنّ الناخبين في المناطق الجنوبيّة والشرقيّة التي تُسيطر عليها القوّات الروسيّة في أوكرانيا دعموا بغالبيّة ساحقة حزب "روسيا الموحّدة"، وأشاروا إلى أنّ الحزب فاز في كلّ منطقة بأكثر من 70 بالمئة من الأصوات.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن حزب "روسيا الموحدة" حصل على 74.86% من الأصوات في إقليم خيرسون، أي ما يعادل 28 مقعداً في المجلس التشريعي المحلي، فيما بلغت نسبة إقبال الناخبين 65.36%، حسبما قالت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية مارينا زاخاروفا.

ووفقاً للوكالة، أدلى ما يصل إلى 74.63% من الناخبين بأصواتهم لصالح حزب "روسيا الموحدة" في مجلس النواب الروسي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية الروسية.

وذكرت أن بيانات لجنة الانتخابات الإقليمية أظهرت أن الحزب حصل على 83.01% من الأصوات في الانتخابات المحلية في مقاطعة زابوروجيا.

وفي دونيتسك، حصل حزب روسيا الموحدة على 78.04% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية بعد فرز ما يقرب من 90% من الأصوات، بحسب "سبوتنيك".

وتجرى الانتخابات في معظم مناطق روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/ أيلول، ويهدف التصويت إلى انتخاب كبار المسؤولين في 21 منطقة في البلاد، وأعضاء مجلس الدوما.

وضمت روسيا منطقتي زابوروجيا وخيرسون، إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ، في سبتمبر 2022 من خلال استفتاء لم تعترف بنتائجه كييف وحلفائها الغربيين.