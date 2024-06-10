ظلال الانتخابات الأوروبية تخيم على القضايا الكبرى (إنفوغراف)

يُلقي ارتفاع نسبة مقاعد اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي الجديد بظلاله على جملة من الملفات الكبرى التي تعالجها الدول الـ 27 خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن الممكن أن يخلف التحول النسبي نحو اليمين تأثيرا على السياسات الأوروبية المتبعة داخليا وخارجيا، وهي قضايا تحتاج حالة إجماع و"تفويضا" من البرلمان الأوروبي في بعض الأحيان.

ويتعلق الأمر أساسا بقضايا السياسة الخارجية والدفاع المشترك والسياسة التجارية والعلاقات مع القوى الكبرى وأساسا واشنطن وبكين، والمناخ، فضلا عن ملف توسيع قاعدة الاتحاد الأوروبي ودراسة طلبات الانضمام من بعض الدول في سياق متغير خصوصا في شرق أوروبا.

وتمثل السياسة الخارجية والدفاعية واحدة من اختصاص البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليس البرلمان الأوروبي؛ ما يعني أن التأثير لن يكون قويا على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مثلا أو المسائل العسكرية، وفق متابعين.