الكرملين: القصف الروسي على كييف وخاركيف ليس ردًّا على قصف دونيتسك

نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن يكون القصف الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية كييف، ومقاطعة خاركيف، صباح الثلاثاء، ردًّا على القصف الأوكراني الذي استهدف سوقًا في دونيتسك قبل أيام وأوقع عشرات القتلى والجرحى.

وردًّا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان من الممكن القول إن قصف خاركيف وكييف كان ردًّا على الهجوم على دونيتسك، قال بيسكوف: "لا، ليس كذلك".

وأضاف: "نحن نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة، وجيشنا لا يضرب المرافق الاجتماعية والمناطق السكنية والمدنيين، على عكس نظام كييف، وهذا ما يميز جيشنا بشكل أساس عن جيش نظام كييف"، على حد قوله.

وكان قصف روسي استهدف صباح الثلاثاء، العاصمة الأوكرانية كييف، ومقاطعة خاركيف، وأدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من 80 آخرين بجروح بحسب تقارير رسمية أوكرانية.