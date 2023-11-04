الأمم المتحدة: 4.4 مليون شخص عديمو الجنسية في العالم

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن 4,4 مليون شخص عديمو الجنسية في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن انعدام الجنسية كان له "تداعيات مدمرة" على الأشخاص الذين لا يحملون جنسية، داعية إلى بذل مزيد من الجهود لوضع حد لذلك.

والأشخاص عديمو الجنسية لا يُعترف بهم كمواطنين في أي بلد، وغالبًا ما يكونون محرومين من حقوق الإنسان، ومن الحصول على الخدمات الأساسية، مما يتركهم مهمشين سياسيًا واقتصاديًا، وعرضة للتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وفق المفوضية.

وقالت: "يعتقد على نطاق واسع أن الرقم العالمي أعلى بكثير نظرًا للغياب النسبي لعديمي الجنسية في عمليات الإحصاء الوطنية".

وأضافت مفوضية اللاجئين أن عددًا غير متناسب من الأشخاص عديمي الجنسية في العالم، هم أفراد في مجموعات الأقليات، حيث يساهم انعدام الجنسية في ترسيخ التمييز ومفاقمة التهميش الذي يواجهونه أساسًا.

ووفق قول رئيس المفوضية، فيليبو غراندي، فإنه "رغم أن لانعدام الجنسية أسبابًا عدة، يمكن تسويته في الكثير من الحالات من خلال تشريعات بسيطة وتغييرات في السياسات"، داعيًا "الدول في أنحاء العالم لاتخاذ تدابير فورية وضمان عدم ترك أحد".