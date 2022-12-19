عبداللهيان: إيران مستعدة للقاء مشترك مع دول الخليج العربي

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر "طهران للحوار": "نحن مستعدون لعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع في إيران ودول الخليج العربي ودول الجوار الأخرى".

وأشار إلى أن "إيران مستعدة لمواصلة المفاوضات مع السعودية".

وفي إطار المحادثات مع السعودية، زعم عبد اللهيان أنه على الرياض اتخاذ قرار بشأن اتباع ما سماها بـ"سياسة بنّاءة مع طهران، لاستعادة المحادثات مع السعودية على مسارها السابق"، على حد قوله.

ودعا وزير الخارجية الإيراني لضرورة "عودة العلاقات إلى طبيعتها وإعادة فتح السفارات في البلدين عن طريق الدبلوماسية الرسمية".

وأضاف عبد اللهيان أن "الحكومة الإيرانية وضعت خطة لبناء الثقة وتقوية أسس الصداقة مع جيرانها في المنطقة، وفي هذا الاتجاه تمشي بقوة".