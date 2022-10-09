البيت الأبيض: بوتين من بدأ الحرب في أوكرانيا ويستطيع إنهاءها

أحجم البيت الأبيض، اليوم الأحد، عن التعليق على انفجار تسبب في إلحاق أضرار بجسر لحركة القطارات والمركبات بين روسيا وشبه جزيرة القرم، لكنه أشار إلى أنه سيواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من بدأ الحرب وهو من يمكنه أن ينهيها إذا أراد.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لشبكة (إيه.بي.سي): "ليس لدينا ما نضيفه للتقارير المتعلقة بالانفجار الذي وقع على الجسر. ليس لدي أي شيء لأوضحه بهذا الشأن".

وأضاف: "ما يمكنني قوله هو أن السيد بوتين هو من بدأ هذه الحرب والسيد بوتين هو من بإمكانه أن ينهيها اليوم، بمجرد نقل قواته إلى خارج البلاد".