كوريا الشمالية ترسل "هدايا جديدة" لجارتها الجنوبية

قال مسؤولون وتقارير إخبارية، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية استأنفت إرسال بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية مجددا، وذلك بعد أسبوع من تعهدها بمواصلة فعل ذلك إذا استمر إرسال منشورات مناهضة لبيونغيانغ من الجنوب.

وعُثر على عشرات البالونات المحملة بالقمامة في سول وفي مناطق قريبة من الحدود خلال الليل، وفي وقت مبكر، اليوم الأحد، بعد أن قال الجيش الكوري الجنوبي في وقت متأخر، أمس السبت، إن كوريا الشمالية أطلقتها مجددا، بحسب رويترز.

وقال جيش كوريا الجنوبية، إنه يأخذ مسألة البالونات "على محمل الجد" وإنه في حالة تأهب لاتخاذ إجراءات ردا على ذلك عند الضرورة. ولم يوضح الإجراءات التي سيتخذها.

وكانت كوريا الجنوبية قد حذرت من أنها ستتخذ إجراءات "لا تطاق" ضد كوريا الشمالية لإرسالها بالونات القمامة.