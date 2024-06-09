كوريا الشمالية ترسل "هدايا جديدة" لجارتها الجنوبية
قال مسؤولون وتقارير إخبارية، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية استأنفت إرسال بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية مجددا، وذلك بعد أسبوع من تعهدها بمواصلة فعل ذلك إذا استمر إرسال منشورات مناهضة لبيونغيانغ من الجنوب.
وعُثر على عشرات البالونات المحملة بالقمامة في سول وفي مناطق قريبة من الحدود خلال الليل، وفي وقت مبكر، اليوم الأحد، بعد أن قال الجيش الكوري الجنوبي في وقت متأخر، أمس السبت، إن كوريا الشمالية أطلقتها مجددا، بحسب رويترز.
وقال جيش كوريا الجنوبية، إنه يأخذ مسألة البالونات "على محمل الجد" وإنه في حالة تأهب لاتخاذ إجراءات ردا على ذلك عند الضرورة. ولم يوضح الإجراءات التي سيتخذها.
وكانت كوريا الجنوبية قد حذرت من أنها ستتخذ إجراءات "لا تطاق" ضد كوريا الشمالية لإرسالها بالونات القمامة.
ونقلت فرانس برس عن الجيش الكوري الجنوبي قوله، إن عدد بالونات النفايات التي أرسلتها كوريا الشمالية السبت يقدّر بحوالي 330، وذلك بعدما أرسل نشطاء من جنوب شبه الجزيرة بالطريقة نفسها منشورات دعائية ضد النظام في بيونغيانغ.
وأعلنت هيئة أركان القوات المسلحة في سول "سقط حتى الآن حوالي 80 (بالونا) في منطقتنا ولم يتم رصد أي شي في الجو في الوقت الحاضر". وأوضحت أن تحليل البالونات يظهر أنها لا تحتوي على "مواد خطيرة".
وذكر مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية في بيان، أن سول ستبدأ اليوم الأحد استخدام الدعاية الصاخبة الموجهة لكوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت عند الحدود، ردا على استئناف إرسال بيونغيانغ بالونات معبأة بالقمامة.
وقالت حكومة كوريا الشمالية، إن البالونات أُرسلت ردًّا على منشورات مناهضة لبيونغيانغ أطلقها نشطاء كوريون جنوبيون كجزء من حملة دعائية. وأضافت أنها أطلقت المئات منها ابتداء من أواخر مايو/ أيار تحمل القمامة والسماد.