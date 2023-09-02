روسيا تدرج صحفيا فائزا بـ"نوبل للسلام" على قائمة العملاء الأجانب

أدرجت روسيا، الجمعة، رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلّة ديمتري موراتوف، الذي فاز في 2021 بجائزة نوبل للسلام، على قائمتها "للعملاء الأجانب".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن هذا التصنيف "يُستخدم عادة لتكميم أفواه منتقدي الحكومة".

وقالت وزارة العدل، في بيان، إنّ موراتوف "استخدم منصّات أجنبية لنشر آراء تهدف إلى تشكيل موقف سلبي تجاه السياسة الخارجية والداخلية لروسيا الاتّحادية".

و"العميل الأجنبي" مصطلح يعيد إلى أذهان كثير من الروس مصطلح "عدو الشعب" الذي اعتادوا عليه في الحقبة الستالينية.

وإدراج شخص أو كيان على قائمة "العملاء الأجانب" يتيح للسلطات فرض قيود إدارية عليه، بما في ذلك مراقبة مصادر تمويله بصورة دورية.

كما يجبر هذا التصنيف المدرجين على هذه القائمة على أن يرفقوا أيّ منشور لهم، بما في ذلك ما ينشرونه على شبكات التواصل الاجتماعي، بعلامة "عميل أجنبي".

وفي بيانها، اتّهمت وزارة العدل موراتوف بنشر معلومات مصدرها "عملاء أجانب" آخرون.

وشدّدت السلطات الروسية من حدّة قمعها للأصوات المعارضة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022.

وفي 2021 تقاسم موراتوف جائزة نوبل للسلام مع الصحافية الفلبينية ماريا ريسا؛ لنضالهما من أجل حرية التعبير في بلديهما.