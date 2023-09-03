اجتماع وسط صحراء نيفادا الأمريكية يتحول إلى "حقل من الوحل"‎

وجد المشاركون خلال تجمع في الولايات المتحدة أنفسهم محاصرين، السبت، وسط صحراء نيفادا، بعدما حوّلت أمطار غزيرة موقع هذا الحدث السنوي إلى حقل من الوحل، مرغمة المنظمين على إغلاق أبوابه.

ونشر منظمو "بورنينغ مان" في حساب التجمع على موقع "إكس" بصورة متكررة منذ منتصف الليل أن "أبواب بلاك روك سيتي ومطاره تبقى مغلقة، وأرجئ أي دخول أو خروج حتى إشعار آخر"، ما يمنع المشاركين من مغادرة الموقع والوافدين من التوجه إليه.

ودعا المنظمون المشاركين الموجودين في المكان إلى "الحفاظ على المياه والمؤن والوقود والبحث عن ملجأ دافئ وآمن".

وأدت الأمطار الغزيرة إلى تحوّل ساحة "لا بلايا" الشاسعة التي تشكل النقطة المركزية للتجمع إلى ميدان وحل لا يمكن سلوكه، وإن كانت الأمطار توقفت خلال السبت، فمن المتوقع أن تعاود الهطول الأحد، في اليوم الأخير من التجمع الذي يستمر أسبوعا، بحسب ما أفاد المنظمون في حسابهم.