الرئيس الصيني تحت "مجهر واشنطن" في جولته الأوروبية

ويحذر دبلومسيون أوروبيون من وجود جواسيس من الصين في العواصل الأوروبية، في الوقت الذي يتصاعد القلق من استمرار التجارة الدفاعية بين الصين وروسيا، الأمر الذي يراه محللون أنه سيطيل أمد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتربط أوروبا والصين علاقات اقتصادية قوية، حيث تقدر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين بنحو 2.3 مليار يورو يوميا، ويبدو أن شي عازم على إعادة بناء وتعميق العلاقات مع القادة الأوروبيين بعد تراجعها بسبب جائحة كوفيد-19.

محطات الجولة

المحطة الأولى كانت في فرنسا حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، كما سيتوجه الرئيس الصيني إلى صربيا والمجر، اللتين ينظر إليهما باعتبارهما صديقتين للصين ومقربتين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحصلتا على استثمارات صينية ضخمة، حيث توقع مراقبون بأن تكون الأجواء أكثر دفئا خلال المرحلة الثانية من جولة شي جينبينغ الأوروبية.

وفي الملف الأوكراني، تلتزم الصين الحياد لكنها رفضت وصف الهجوم الروسي الشامل على جارتها بأنه غزو، كما اتهمت بتعزيزها قدرة روسيا على إنتاج الأسلحة، الأمر الذي سيدافع عنه الرئيس الصيني خلال جولته الأوروبية.

شي جينبينغ يتمسك بموسكو

ويرى خبراء أنه وعلى الرغم من رغبة شي جين بينغ في استئناف التواصل وتعميق العلاقات مع أوروبا لإحداث توازن؛ بسبب التوترات مع واشنطن، إلا أنه من المستبعد أن يتخلى شي جينبينغ عن تقاربه مع موسكو الذي زاد في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.

بالنسبة لباريس التي تحيي هذه السنة ذكرى مرور 60 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية ثنائية مع بكين، ستكون الحرب في أوكرانيا الموضوع الأساسي، وتؤكد السلطات الصينية رسميا موقفها المحايد بشأن العملية الروسية في أوكرانيا، لكنها تعرضت لانتقادات غربية على خلفية عدم إدانتها لهذا الهجوم.

وشهدت العلاقات بين البلدين تقاربا لافتا خلال العامين الماضيين، يتوقع أن يتعزز بشكل إضافي مع الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين في مايو.