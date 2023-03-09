روسيا: نفذنا "ضربة انتقامية" على البنية التحتية الأوكرانية بعد هجمات "إرهابية"

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، إن قواتها نفذت "ضربة انتقامية مكثفة" على البنية التحتية الأوكرانية بعد ما وصفته "بهجوم إرهابي" في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن المخربين الأوكرانيين أطلقوا النار على المدنيين، فيما وصفه بأنه "عمل إرهابي" بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية.